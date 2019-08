Umweltministerin Schulze arbeitet an Plastiktütenverbot

Berlin Bundesumweltministerin Svenja Schulze will ein Verbot von Plastiktüten in Angriff nehmen. Ihr Ministerium erarbeite gerade die gesetzliche Regelung für ein Plastiktütenverbot, sagte die SPD-Politikerin der „Bild am Sonntag“.

