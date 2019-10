Umfrage: Mehrheit für Ausschluss der Türkei aus der Nato

Berlin Eine deutliche Mehrheit in Deutschland ist wegen des türkischen Einmarsches in Nordsyrien für einen Ausschluss der Türkei aus der Nato. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa sprachen sich 58 Prozent dafür aus und nur 18 Prozent dagegen.

