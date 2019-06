Umfrage: Jeder Fünfte will in den Sommerurlaub fliegen

Berlin Dieses Jahr will jeder Fünfte in Deutschland mit dem Flugzeug in den Sommerurlaub reisen. Das geht aus den Ergebnissen einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid für das Nachrichtenmagazin „Focus“ hervor.

