Umfrage: AfD im Osten stärkste Kraft - CDU im Westen

Berlin Bei einer Bundestagswahl am kommenden Sonntag bekäme die AfD in Ostdeutschland die meisten Stimmen. Im Emnid-Sonntagstrend für „Bild am Sonntag“ liegt sie dort bei 23 Prozent und damit knapp vor der CDU mit 22 Prozent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa