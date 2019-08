Übergriffe auf Flüchtlinge durch Wachpersonal

Magdeburg In einer Zentralen Anlaufstelle für Geflüchtete in Sachsen-Anhalt ist es zu Übergriffen von Mitarbeitern des privaten Wachdienstes auf Asylsuchende gekommen. Das teilte das Innenministerium in Magdeburg mit.

