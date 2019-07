Turnschuhe für mehr als 400 000 Dollar versteigert

New York Ein Paar Turnschuhe ist in New York für mehr als400 000 Dollar versteigert worden. Der kanadische Unternehmer und Sammler Miles Nadal habe das Paar für 437 500 Dollar ersteigert, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit.

