Türkisches Militär setzt Bodenoffensive in Nordsyrien fort

Istanbul Das türkische Militär hat seine Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien fortgesetzt. In einem Tweet des Verteidigungsministeriums in Ankara hieß es, die Soldaten würden im Osten des Flusses Euphrat weiter vorrücken.

