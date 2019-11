Türkei will IS-Anhänger in Heimatländer zurückschicken

Istanbul Die Türkei will gefangen genommene Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat in ihre europäischen Heimatländer zurückschicken. „Wir sind für niemandes IS-Mitglieder ein Hotel“, sagte Innenminister Süleyman Soylu in Ankara.

