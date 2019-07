Trump weist Kritik an Kosten für Militärschau zurück

Washington US-Präsident Donald Trump hat Kritik an den Kosten der von ihm geplanten Militärschau am Unabhängigkeitstag in Washington zurückgewiesen. Die Kosten „werden sehr gering sein im Vergleich zu dem, was es wert ist“, schrieb Trump auf Twitter.

