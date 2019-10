Trump: USA könnten vermitteln zwischen Türkei und Kurden

Washington US-Präsident Donald Trump hat die USA als möglichen Vermittler in der militärischen Auseinandersetzung zwischen der Türkei und den kurdischen Milizen in Nordsyrien ins Spiel gebracht. „Ich hoffe, dass wir vermitteln können“, sagte Trump in Washington mit Blick auf die beiden Konfliktparteien.

