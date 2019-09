Trump schont seine Gegner in UN-Rede

New York US-Präsident Donald Trump hat dem Iran vor der UN-Vollversammlung mit weiteren Sanktionen gedroht und seine „Amerika zuerst“-Politik verteidigt. Insgesamt schlug Trump in seiner Rede in New York aber einen ungewöhnlich moderaten Ton gegenüber Gegnern und Konkurrenten der USA an.

