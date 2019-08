Trump ordnet nach Massakern Trauerbeflaggung an

Washington Nach den Massakern in Texas und Ohio hat US-Präsident Donald Trump angeordnet, am Weißen Haus und an anderen Regierungsgebäuden bis Donnerstag US-Flaggen auf halbmast zu setzen. Bewaffnete Angreifer hatten binnen 24 Stunden an zwei verschiedenen Orten in den USA 29 Menschen erschossen.

