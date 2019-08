Trump nach Massakern: Hass hat keinen Platz in unserem Land

Washington Nach den Massakern in Texas und Ohio hat US-Präsident Donald Trump den Menschen in den betroffenen Städten sein Mitgefühl ausgesprochen. „Hass hat keinen Platz in unserem Land, und wir werden uns darum kümmern“, sagte Trump.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa