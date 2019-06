Trump nach G20-Gipfel in Südkorea eingetroffen

Seoul Nach seiner Teilnahme am G20-Gipfel in Japan ist US-Präsident Donald Trump in Südkorea eingetroffen. Am Abend ist ein Essen mit Präsident Moon Jae In geplant. Morgen wollen beide unter anderem über das weitere Vorgehen im Atomstreit mit Nordkorea beraten.

