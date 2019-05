Trump kündigt Strafzölle gegen Mexiko an

Washington US-Präsident Donald Trump will mit Strafzöllen auf alle Warenimporte aus Mexiko die illegale Migration durch das Land in die USA stoppen. Trump kündigte an, dass vom 10. Juni Zölle in Höhe von fünf Prozent auf sämtliche Einfuhren aus Mexiko erhoben werden.

