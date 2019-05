Trump hat weiter Vertrauen zu Kim Jong Un

Tokio US-Präsident Donald Trump hat dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ungeachtet jüngster Spannungen das Vertrauen ausgesprochen. „Ich habe Vertrauen, dass Vorsitzender Kim sein Versprechen mir gegenüber einhält“, schrieb Trump während eines Staatsbesuchs in Tokio auf Twitter.

Beide Politiker hatten sich in Singapur und Hanoi bei zwei Gipfeltreffen ausgetauscht, das zweite Treffen in Hanoi scheiterte. Nordkorea knüpft die grundsätzliche Zusage Kims zur atomaren Abrüstung unter anderem an eine vorherige Lockerung von Sanktionen.