Trump ermuntert Großbritannien zu „No-Deal“-Brexit

Washington US-Präsident Donald Trump hat sich in einem Interview mit der „Sunday Times“ erneut in die britische Politik eingemischt und im Zweifel einen „No-Deal“-Brexit befürwortet. „Wenn sie nicht kriegen, was sie wollen, dann würde ich rausgehen“, sagte er auf die Frage, was er dem Nachfolger der scheidenden Premierministerin Theresa May raten würde.

