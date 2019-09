Trump besucht entgegen ursprünglicher Pläne UN-Klimagipfel

New York US-Präsident Donald Trump hat entgegen seiner ursprünglichen Planungen doch den UN-Klimagipfel in New York besucht. Trump tauchte unangekündigt bei der Veranstaltung auf, während der indische Premierminister Narendra Modi sprach.

