Trump beklagt Handelsbarrieren der EU: „schlimmer“ als China

New York US-Präsident Donald Trump hat Handelsbarrieren der Europäischen Union beklagt. Mit der EU sei es „sehr, sehr schwierig“, sagte Trump in einer Ansprache vor Mitgliedern eines Wirtschaftsclubs in New York.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa