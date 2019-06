Tropische Nächte und noch heißere Tage im Westen

Dortmund In mehreren Teilen Deutschlands haben die Menschen eine der bislang wärmsten Nächte des Jahres hinter sich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gab es im Westen, zum Beispiel in Köln oder Duisburg, sogar sogenannte tropische Nächte - also Temperaturen von mindestens 20 Grad in der ganzen Nacht.

