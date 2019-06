Trauerfeier für getöteten Kasseler Regierungspräsidenten

Kassel Bei einer Trauerfeier wird am Nachmittag an den erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erinnert. Zu dem Gottesdienst in der Kasseler Martinskirche wird auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier erwartet.

