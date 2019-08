Tote nach Explosion in Hochzeitshalle in Kabul befürchtet

Kabul Nach einer Explosion in einer Hochzeitshalle in der afghanischen Hauptstadt Kabul werden viele Tote befürchtet. Der Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi, schrieb auf Twitter, die Explosion habe sich in der Hochzeitshalle „Dubai“ im Südwesten der Stadt in der Nähe des Bräutigams ereignet.

