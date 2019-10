Tote nach Bombenexplosion in Afghanistan - auch Kinder

Kabul Bei der Explosion einer Bombe am Straßenrand sind in Afghanistan sechs Zivilisten getötet worden. Zwei weitere seien verletzt worden, als ein Auto in der nordöstlichen Provinz Kapisa auf den Sprengsatz auffuhr, teilte das afghanische Innenministerium mit.

