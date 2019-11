Tote Migranten: Nordire wegen Menschenhandels angeklagt

Chelmsford Im Zusammenhang mit dem Tod von 39 Menschen in einem Kühllaster in Großbritannien muss sich ein Mann wegen Menschenhandels verantworten. Der 23-Jährige soll morgen in Chelmsford nordöstlich von London vor Gericht erscheinen.

