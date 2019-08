Tödliches Gedränge bei Einlass zu Musikkonzert in Algier

Algier Am Rande eines Musikkonzerts in der algerischen Hauptstadt Algier sollen beim Einlass mindestens fünf Menschen im Gedränge zu Tode gekommen sein. Mehr als 20 Menschen seien am Abend verletzt worden, berichtete das Medienunternehmen TSA unter Berufung auf Klinikpersonal.

