Tödlicher Großbrand in slowakischem Hochhaus

Presov Eine Gasexplosion hat einen Brand in einem zwölfstöckigen Wohnhaus in der Slowakei ausgelöst. Mindestens fünf Menschen kamen in der Stadt Presov ums Leben, mehr als 40 wurden verletzt. Die Explosion ereignete sich laut Feuerwehr in einem der oberen Stockwerke, die Flammen breiteten sich danach schnell aus.

