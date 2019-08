Tödlicher Badeunfall in Baggersee

Weingarten Bei einem Badeunfall in der Nähe von Karlsruhe ist ein junger Mann gestorben - ein heftiges Unwetter erschwerte die Suche nach dem vermissten Schwimmer extrem. Der 26-Jährige sei in einem Baggersee in Weingarten schwimmen gegangen, teilte die Feuerwehr mit.

