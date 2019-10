Tödliche Schüsse in Niederbayern - Kripo ermittelt

Abensberg Nach den tödlichen Schüssen und zwei Festnahmen im niederbayerischen Abensberg ermittelt die Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat. Die Ermittler sicherten in der Nacht laut einem Polizeisprecher Spuren an den Tatorten, an denen am Abend ein Mann erschossen und ein weiterer schwer verletzt wurde.

