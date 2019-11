Todesfall überschattet Handball-Spiel in Berlin

Berlin Das Spiel in der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und der MT Melsungen ist von einem Todesfall überschattet worden. Vor der Partie ist am Eingang der Tribüne C in der Max-Schmeling-Halle ein Fan des Berliner Clubs schwer gestürzt.

