Todesfall durch mysteriöse neue Lungenkrankheit in China

Wuhan Erstmals ist ein Patient an der rätselhaften neuen Lungenkrankheit gestorben, die in China ausgebrochen ist. Wie die Gesundheitskommission der zentralchinesischen Metropole Wuhan weiter berichtete, sind sieben Patienten in einem kritischen Zustand.

