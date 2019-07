Tiger in Indien flieht vor Überschwemmung in ein Haus

Neu Delhi Ein Tiger ist in Indien vor den Monsun-Überschwemmungen in ein Haus geflüchtet. Dort legte er sich ein Bett. Das teilte die Naturschutzorganisation Wildlife Trust of India mit einem entsprechenden Foto auf Twitter mit.

