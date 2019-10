Tiger aus Tiertransport im Posener Zoo angekommen

Warschau Nach einer Rettungsaktion sind neun Tiger, die tagelang in einem Transporter an der Grenze Polens zu Weißrussland eingepfercht waren, im Zoo in Posen angekommen. „Die Tiger sind in einem sehr schlechten Zustand, einer hat die Reise vermutlich nicht überlebt.

