Thüringer Linke: Mit allen „demokratischen Parteien“ reden

Berlin Die Thüringer Linke will nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl Gespräche mit allen „demokratischen Parteien“ führen. Das kündigten Ministerpräsident Bodo Ramelow und die Landeschefin der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, in Berlin an.

