Teile einer historischen Mauer in Wertheim eingestürzt

Wertheim Teile einer historischen Sandsteinmauer in der Altstadt von Wertheim in Baden-Württemberg sind am Morgen eingestürzt. Betroffen sei ein Abschnitt von etwa zehn Metern Länge und bis zu acht Metern Höhe, sagte ein Polizeisprecher.

