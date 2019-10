Tausende Hongkonger protestieren am Nationalfeiertag

Hongkong Trotz eines Verbots sind in Hongkong am chinesischen Nationalfeiertag Tausende Menschen zu einem Protestmarsch für Demokratie und Menschenrechte durch die Stadt gezogen. „Freiheit für Hongkong“ und „Hongkong gib Gas“ riefen die zumeist schwarz gekleideten Demonstranten am Dienstag.

