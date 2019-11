Tausende gedenken in Tel Aviv Rabin-Mord

Tel Aviv Tausende Israelis haben Medienberichten zufolge mit einer Massendemonstration in Tel Aviv an die Ermordung des früheren Ministerpräsidenten Izchak Rabin erinnert. Unter dem Motto „Ja zu Frieden, Nein zu Gewalt“ versammelten sich die Menschen am Abend auf dem zentralen Rabin-Platz.

