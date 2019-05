Tausende bei Demo für mehr Klimaschutz am Brandenburger Tor

Berlin Zwei Tage vor der Europawahl haben in Berlin Tausende für mehr Klimaschutz demonstriert. Sie versammelten sich am Brandenburger Tor und beteiligten sich damit am zweiten sogenannten globalen Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung.

