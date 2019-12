Tanzclubs mit Buttersäure attackiert - Partygäste verletzt

Lahr Bei Attacken mit Buttersäure sind in zwei Tanzclubs in Lahr im Schwarzwald mehrere Partygäste verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitten sie in der Nacht heftige Reizungen der Augen und Atemwege.

