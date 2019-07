Tankerkrise: Großbritannien will Strafmaßnahmen gegen Iran

London Kurz vor dem Wechsel an der Spitze seiner Regierung will Großbritannien den Iran in der Tankerkrise mit Strafmaßnahmen belegen. Die Regierung prüft laut Verteidigungsministerium eine „Reihe von Optionen“.

