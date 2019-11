Tag gegen Gewalt an Frauen

Berlin Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen will Familienministerin Franziska Giffey am Vormittag Zahlen zu häuslicher Gewalt vorlegen und eine Initiative „Stärker gegen Gewalt“ präsentieren.

