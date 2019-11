Täter nach Messerattacke in Den Haag flüchtig

Den Haag Bei der Messerattacke in Den Haag hat der Täter anscheinend willkürlich auf seine Opfer eingestochen. Die drei Minderjährigen, die dabei am Freitagabend in einer belebten Einkaufsstraße verletzt wurden, kannten sich nicht.

