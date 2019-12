„SZ“: Bundestag ändert Vorschriften für Abgeordneten-Mitarbeiter

Berlin Der Bundestag will den Abgeordneten nach einem Medienbericht untersagen, ihre Mitarbeiter für andere als Parlamentstätigkeiten einzusetzen - etwa für Parteiarbeit. Das habe Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in einem Brief an alle Parlamentarier angekündigt, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“.

