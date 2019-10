Syrische Truppen an türkische Grenze verlegt

Damaskus Syrische Regierungstruppen haben in Kurdengebieten nahe der Grenze zur Türkei Stellung bezogen, um sich der türkischen Militäroffensive entgegenzustellen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, die Soldaten befänden sich in der sogenannten Sicherheitszone, die die Türkei im Norden Syriens errichten will.

