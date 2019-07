Südkorea feuert Warnschüsse gegen russischen Bomber

Seoul Südkoreas Streitkräfte haben nach Behördenangaben Warnschüsse gegen ein russisches Militärflugzeug abgegeben. Die russische Maschine sei am Morgen in den Luftraum Südkoreas vor der Ostküste nahe der Felseninselkette Dokdo eingedrungen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa