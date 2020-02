Sturm Ciara erreicht Mittelmeerinsel Korsika

Bastia Der Sturm „Ciara“, der in Deutschland „Sabine“ heißt, hat im äußersten Norden der Mittelmeerinsel Korsika in Böen ein Tempo von 219 Stundenkilometern erreicht. Das liege leicht unter dem Rekord vom Januar 2018, als am Cap Corse 225 Stundenkilometer erreicht wurden, berichtete der Wetterdienst Météo France.

