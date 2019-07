Sturm „Barry“ trifft Südküste der USA

New Orleans Der Tropensturm „Barry“ hat die Südküste der USA heimgesucht. Im Bundesstaat Louisiana traf der Sturm nahe der Stadt Intracoastal City westlich von New Orleans auf die Küste, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa