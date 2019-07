Sturm „Barry“ hat sich zu tropischem Tief abgeschwächt

Miami Der Sturm „Barry“, der am Samstag die Südküste der USA erreicht hatte, ist zu einem tropischen Tief herabgestuft worden. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami teilte in Miami mit, „Barry“ erreiche inzwischen nur noch Windgeschwindigkeiten von 55 Kilometern pro Stunde.

