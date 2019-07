Studie: Wohnen in Deutschland vergleichsweise günstig

München Ungeachtet des rasanten Anstiegs der Immobilienpreise in den Großstädten ist Wohnen in Deutschland immer noch weniger teuer als in vielen anderen europäischen Ländern. Zu diesem Ergebnis kommt das Beratungsunternehmen Deloitte in einer aktuellen Studie.

