Stromstörung lässt in Hamburg mehr als 300 Ampeln ausfallen

Hamburg Mehr als 300 Ampeln sind in Hamburg wegen einer Stromstörung am Morgen ausgefallen. Betroffen war der Norden der Millionenstadt. Auch am Hamburger Flughafen wurde die Störung kurz wahrgenommen, wie eine Sprecherin sagte.

