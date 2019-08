Stromausfall macht Hunderttausenden Briten zu schaffen

London Ein Stromausfall hat in weiten Teilen Großbritanniens Zugreisenden den Start ins Wochenende vermasselt. In London und anderen Regionen Englands sowie in Wales fiel großflächig der Strom aus. Betroffen waren Züge, Flughäfen, Hunderttausende Haushalte.

